Пушилин заявил о скором переходе Марьинки под контроль ВС РФ
Населенный пункт Марьинка вскоре перейдет под контроль российских военных, заявил временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин.
«Зачищены все высотки, скорой населенный пункт перейдет под полный контроль российских военных», - цитирует Пушилина РИА Новости.
Поселок расположен на юго-западе Донецка. Военные отмечают, что его освобождение от ВСУ позволит обеспечить безопасность столицы ДНР.
17 января штаб территориальной обороны Донецкой народной республики подтвердил взятие под контроль российскими войсками города Соледар.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
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