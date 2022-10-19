ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
Вооруженные силы РФ сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец в ЛНР, уничтожено более 30 военных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что украинские военные пытались форсировать реку в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка. Российские войска также уничтожили три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник допустил скорую попытку прорыва ВСУ на сватовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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