ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Вооруженные силы РФ сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец в ЛНР, уничтожено более 30 военных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

В народной милиции заявили, что обстрелы территории ЛНР усилились

Отмечается, что украинские военные пытались форсировать реку в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка. Российские войска также уничтожили три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник допустил скорую попытку прорыва ВСУ на сватовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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