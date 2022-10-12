В народной милиции заявили, что обстрелы территории ЛНР усилились
Обстрелы территории Луганской народной республики усилились, два человека погибли. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Марочко отметил, что в результате обстрелов поселков Стаханов, Троица и Артемовск погибли два человека и ранена одна женщина.
Ранее спецназ России ликвидировал солдат ВСУ под населенным пунктом Кременная в ЛНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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