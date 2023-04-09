ВС России поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков»
Российские войска уничтожили передовой командный пункт группировки украинской армии «Харьков», говорится в сводке Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков», - сообщили в ведомстве.
Также уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 102-й и 72-й бригад ВСУ. Цели поражены в Запорожской области под городом Угледар Донецкой республики, уточнили в Минобороны.
В США расследуют утечку секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В Сеть попали сведения о поставках оружия и состоянии ВСУ на начало марта, передает «Радиоточка НСН».
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