СМИ: в Харькове родственники солдат ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Артемовске

По словам родственников, командиры обманули солдат бригады и отправили их в самую горячую точку. По пути выяснилось, что военнослужащие едут в Артемовск, а не на другое направление, рассказала сестра одного из бойцов.

«Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают», - возмутилась женщина.

Она отметила, что у солдат харьковской теробороны не хватает оружия и боеприпасов. В случае неисполнения приказов им угрожают тюрьмой.

Российские силы «юридически взяли» Артемовск, заявил ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает «Радиоточка НСН».

