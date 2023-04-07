СМИ: в Харькове родственники солдат ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Артемовске

Родственники бойцов 127-й бригады харьковской территориальной обороны ВСУ вышли на митинг из-за того, что командование отправило их близких в Артемовск (Бахмут), передают местные СМИ.

ЧВК «Вагнер» продвигается к западу Артемовска

По словам родственников, командиры обманули солдат бригады и отправили их в самую горячую точку. По пути выяснилось, что военнослужащие едут в Артемовск, а не на другое направление, рассказала сестра одного из бойцов.

«Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают», - возмутилась женщина.

Она отметила, что у солдат харьковской теробороны не хватает оружия и боеприпасов. В случае неисполнения приказов им угрожают тюрьмой.

Российские силы «юридически взяли» Артемовск, заявил ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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