ВС России показали захваченный в ходе боев американский БТР M113

Вооруженным силам Украины была доставлена большая партия М113, который использовался во времена войны во Вьетнаме. Отмечается, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии.

Также к российским военным попали турецкий и британский бронеавтомобили.

Ранее стало известно, что Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

