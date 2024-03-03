ВС России показали захваченный в ходе боев американский БТР M113
Российские военнослужащие захватили при штурме Авдеевки образцы иностранной техники, в том числе бронетранспортер М113 американского производства времен Вьетнамской войны, сообщает РИА Новости.
Вооруженным силам Украины была доставлена большая партия М113, который использовался во времена войны во Вьетнаме. Отмечается, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии.
Также к российским военным попали турецкий и британский бронеавтомобили.
Ранее стало известно, что Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru