ВС России показали захваченный в ходе боев американский БТР M113

Российские военнослужащие захватили при штурме Авдеевки образцы иностранной техники, в том числе бронетранспортер М113 американского производства времен Вьетнамской войны, сообщает РИА Новости.

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Вооруженным силам Украины была доставлена большая партия М113, который использовался во времена войны во Вьетнаме. Отмечается, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии.

Также к российским военным попали турецкий и британский бронеавтомобили.

Ранее стало известно, что Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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