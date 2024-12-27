ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов

Российские силы за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

27 декабря российские военные группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике. Также освобожден населенный пункт Лозовая в Харьковской области.