ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов
Российские силы за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
27 декабря российские военные группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике. Также освобожден населенный пункт Лозовая в Харьковской области.
До этого было освобождено село Ивановка в ДНР, а также Гигант и Островского, Красное и Новый Труд.
Всего за неделю российские бойцы нанесли 1 массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики Украины, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона группировки войск «Юг» применили в зоне спецоперации России на Украине антидроновые багги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru