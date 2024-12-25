Минобороны: Российская армия уничтожила пункт дислокации сотрудников СБУ

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили пункт дислокации Службы безопасности Украины и иностранных наемников. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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Кроме того, войска ПВО поразили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, была ликвидирована инфраструктура военных аэродромов ВСУ.

Также российская армия уничтожила 119 БПЛА самолетного типа.

Ранее ВСУ попытались атаковать военный аэродром «Миллерово» в Ростове. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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