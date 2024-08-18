ВС РФ взяли под контроль Свиридоновку в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой республике, сообщило в воскресенье Министерство обороны.
«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении ведомства.
Нанесено поражение формирования 47-й, 68-й, 111-й и 151-й бригад Вооруженных сил Украины. Отражены две контратаки противника.
На этой неделе российские силы освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в Донецкой республике, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru