Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР

Российские военные освободили Сергеевку в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время российские формирования практически зачистили Ивановку и продвигаются в сторону Гродовки.

«ВСУ под напором российских сил не могут создать оборону на покровском направлении», -подчеркнул советник главы ДНР.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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