Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР
9 августа 202415:02
Российские военные освободили Сергеевку в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время российские формирования практически зачистили Ивановку и продвигаются в сторону Гродовки.
«ВСУ под напором российских сил не могут создать оборону на покровском направлении», -подчеркнул советник главы ДНР.
Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru