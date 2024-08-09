Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР

По его словам, в настоящее время российские формирования практически зачистили Ивановку и продвигаются в сторону Гродовки.

«ВСУ под напором российских сил не могут создать оборону на покровском направлении», -подчеркнул советник главы ДНР.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

