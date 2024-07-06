ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
ВС РФ также уничтожили склад авиационных средств поражения и стоянку БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах ВСУ.
Подразделения группировки «Север» отразили пять украинских контратак за сутки, а российские системы ПВО сбили за сутки три ракеты Storm Shadow, три снаряда HIMARS и ракету HARM.
Ранее в Полтавской области ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского зенитного ракетного комплекса в районе Коптева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru