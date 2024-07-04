Около 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году
До 190 тысяч граждан России с начала текущего года подписали контракты с министерством обороны в рамках пополнения объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции. Такую обновлённую статистику обнародовал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, задача, поставленная президентом Путиным по набору военнослужащих по контракту и добровольцев, выполняется. По оценке замсекретаря Совбеза, среднесуточный темп набора сохраняется на стабильном уровне - около одной тысячи человек.
Медведев выступил с докладом на совещании в министерстве обороны РФ по вопросам доукомплектования армии военнослужащими по контракту. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мероприятии принял участие министр обороны Андрей Белоусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru