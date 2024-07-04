Около 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году

До 190 тысяч граждан России с начала текущего года подписали контракты с министерством обороны в рамках пополнения объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции. Такую обновлённую статистику обнародовал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, задача, поставленная президентом Путиным по набору военнослужащих по контракту и добровольцев, выполняется. По оценке замсекретаря Совбеза, среднесуточный темп набора сохраняется на стабильном уровне - около одной тысячи человек.

Медведев выступил с докладом на совещании в министерстве обороны РФ по вопросам доукомплектования армии военнослужащими по контракту. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мероприятии принял участие министр обороны Андрей Белоусов.

