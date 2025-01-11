ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР

В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населенного пункта.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что потери украинской стороны за сутки составили около 1400 человек. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса.

Российские средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 181 беспилотник.

Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

