ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населенного пункта.
Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что потери украинской стороны за сутки составили около 1400 человек. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса.
Российские средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 181 беспилотник.
Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru