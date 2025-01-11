5 пострадавших и 2 пятиэтажки: ВСУ массово атаковали регионы РФ
Всего минувшей ночью над несколькими российскими регионами было сбито более 80 украинских дронов.
На этой неделе ВСУ несколько раз массово атаковали регионы России. При этом минувшей ночью не обошлось без пострадавших.
АТАКА НА ТАМБОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ночью 11 января ВСУ беспилотниками атаковали Тамбовскую область. В этом регионе в Котовске дроны попали сразу в два жилых пятиэтажных дома. Во время атаки пострадали как минимум пять человек. Согласно информации Telegram-канала «Baza», повреждения получили здания на улице Посконкина и улице Колхозной.
«Несколько человек пострадали. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», - написал в своем Telegram-канале врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.
По его словам, большинство пострадавших получили травмы от осколков стекол. Раненым была оказана вся необходимая помощь, добавил чиновник. В настоящий момент на местах ЧП работают представители оперативных служб.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Минувшей ночью ВСУ совершили атаку еще на несколько регионов РФ. Например, жители Краснодарского края сообщали о звуках взрывов. В регионе работала система ПВО.
Атака на Краснодарский край произошла 11 января примерно в 00:30 часов ночи. Отмечается, что БПЛА били сразу по нескольким городам. В том числе в Новороссийске после одного из взрывов начался пожар. В Анапе в 01:12 часов по московскому времени сработала система оповещения.
«По предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано», - объявили представители пресс-службы мэрии города, добавив при этом, что угроза атаки БПЛА сохраняется.
О звуках взрывов также сообщали жители Воронежской и Курской областей, республики Крым, передает Telegram-канал «Baza».
Всего, по данным Министерства обороны России, ночью 11 января отечественные дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 85 украинских дронов. 31 — над акваторией Черного моря, по шестнадцать — над Воронежским регионом и Краснодарским краем, четырнадцать — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над территорией Тамбовской области и по одному — над Курской областью и Крымом.
ОЧЕРЕДНАЯ АТАКА ЗА НЕДЕЛЮ
На этой неделе ВСУ уже совершали массированные атаки на российские регионы. 10 января врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что там были сбиты 16 украинских дронов. В связи с этим в области ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам главы региона, в результате атаки в селе Чалтырь в одном из частных домов начался пожар и загорелись припаркованные неподалеку автомобили.
К тому же в селе Крым возгорание возникло на территории производственного предприятия. При этом в хуторе Крюков Куйбышевского в семи жилых домах и школе выбило стекла, повредило фасады и кровлю. По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также рассказал, что в пригороде Воронежа было ликвидировано несколько украинских беспилотников. После этого, по его словам, в одном из предприятий выбило стекла, повреждения получили несколько частных домов и автомобилей.
Всего в течение ночи 10 января ПВО РФ сбили 40 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом 8 января ВСУ БПЛА атаковали Саратовскую область. Там, в городе Энгельс, в результате этого начался пожар в промышленной зоне.
По словам представителей экстренных служб, на момент 10 января, пожар мог бушевать еще два дня. Во время ликвидации возгорания погибли двое пожарных. Еще один специалист был госпитализирован. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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