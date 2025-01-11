5 пострадавших и 2 пятиэтажки: ВСУ массово атаковали регионы РФ

АТАКА НА ТАМБОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ночью 11 января ВСУ беспилотниками атаковали Тамбовскую область. В этом регионе в Котовске дроны попали сразу в два жилых пятиэтажных дома. Во время атаки пострадали как минимум пять человек. Согласно информации Telegram-канала «Baza», повреждения получили здания на улице Посконкина и улице Колхозной.

«Несколько человек пострадали. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», - написал в своем Telegram-канале врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

По его словам, большинство пострадавших получили травмы от осколков стекол. Раненым была оказана вся необходимая помощь, добавил чиновник. В настоящий момент на местах ЧП работают представители оперативных служб.