В Раде сочли, что главком ВСУ Сырский готовит отступление из Курской области
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский якобы готовит вывод сил из Курской области РФ после вторжения в начале августа. Такое умозаключение она сделала на основании серии публикаций главкома в соцсетях.
Как пояснила народная избранница, Сырский в этих постах отмечает, что захват ВСУ части Курской области позволил отвлечь силы российской армии с других направлений. При этом Безуглая напомнила, что с тех пор ВСУ оставили ряд территорий в Донецкой и Харьковской областях.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», отличающаяся повышенной медийностью Безуглая уже давно критикует главкома ВСУ на фоне боевых неудач и значительных потерь. По данным Минобороны РФ, потери украинской стороны с начала боевых действий на курском направлении 6 августа составили до 30 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а также 184 танка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru