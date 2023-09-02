ВС РФ уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой

В оборонном ведомстве также отчитались о поражении двух командно-наблюдательных пунктов подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ около Дылеевки в ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Вдобавок российские силы отразили на запорожском направлении четыре украинские атаки и уничтожили порядка 115 бойцов ВСУ.

Минобороны РФ утром 1 сентября сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Люберецкого района Московской области, передает «Радиоточка НСН».

