ВС РФ уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой
Узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ уничтожили в районе Авдеевки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались о поражении двух командно-наблюдательных пунктов подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ около Дылеевки в ДНР.
Кроме того, ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Вдобавок российские силы отразили на запорожском направлении четыре украинские атаки и уничтожили порядка 115 бойцов ВСУ.
Минобороны РФ утром 1 сентября сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Люберецкого района Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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- ВС РФ уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой
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