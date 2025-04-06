«Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ ﻿﻿

Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3:0 обыграли «Ростов» в матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу

Встреча прошла на «Ростов-Арене».

В составе победившей команды голы забили Наиль Умяров (65'), Кристофер Мартинс (68') и Эсекьель Барко (88').

В конце первого тайма защитник «Ростова» Алексей Сутормин впервые в карьере был удалён с поля. Сначала арбитр Владимир Москалёв показал ему жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение на красную.

Сейчас «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея 47 очков в 23 матчах. «Ростов» располагается на седьмом месте с 33 очками. В следующем туре «красно-белые» 11 апреля примут махачкалинское «Динамо», а «Ростов» 12 апреля сыграет в гостях с грозненским «Ахматом».

16 марта «Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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