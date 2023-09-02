Минобороны: Киев пытался ударить по Крымскому мосту морским беспилотником

Россия пресекла попытку Украины атаковать Крымский мост безэкипажным катером. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ: Черноморский флот контролирует обстановку в Черном море

ЧП произошло в пятницу около 23:15 мск.

«Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», — указали в военном ведомстве.

Морской беспилотник своевременно обнаружили и уничтожили в акватории Черного моря.

Ранее в Минобороны заявили, что Черноморский флот установил постоянный контроль за обстановкой в водах Черного моря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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