Минобороны: Киев пытался ударить по Крымскому мосту морским беспилотником
2 сентября 202301:19
Россия пресекла попытку Украины атаковать Крымский мост безэкипажным катером. Об этом сообщили в Минобороны.
ЧП произошло в пятницу около 23:15 мск.
«Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», — указали в военном ведомстве.
Морской беспилотник своевременно обнаружили и уничтожили в акватории Черного моря.
Ранее в Минобороны заявили, что Черноморский флот установил постоянный контроль за обстановкой в водах Черного моря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru