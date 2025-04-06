В Сиднее задержали иорданца за попытку открыть дверь самолёта во время полёта
Чиновника из Иордании задержали в Сиднее за попытки открыть аварийные выходы самолета во время рейса из Малайзии в Австралию и нападение на члена экипажа самолета. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.
Как сообщает телеканал, 46-летний Шади Тайсир Айед ас-Саайде был задержан австралийской федеральной полицией после приземления рейса AirAsia в аэропорту Сиднея в субботу вечером. ABC уточняет, что позже мужчине отказали в освобождении под залог.
Мужчине предъявили обвинения в создании угрозы безопасности воздушного судна и нападении на экипаж. Согласно материалам дела, сначала он попытался открыть аварийный выход в хвостовой части самолета. После этого его пересадили в центральный салон, где он вновь пытался вскрыть аварийные выходы, а затем якобы попытался задушить сотрудника экипажа, который пытался его остановить.
Как сообщает ABC со ссылкой на адвоката задержанного, его клиент занимает должность в иорданском правительстве, связанную с управлением ядерными отходами, и направлялся в Сидней для встречи с австралийскими чиновниками. Защитник также отметил, что ас-Саайде не помнит деталей произошедшего на борту, поскольку перед вылетом выпил сильнодействующие лекарства и алкоголь.
В январе в США российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета после его спора с бортпроводницей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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