Минобороны РФ сообщило об отступлении ВСУ в Артемовске

Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ отступают и разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления войск РФ, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны РФ: отряды «Вагнер» вытесняют противника из центра Артемовска

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении на донецком направлении более 315 украинских военнослужащих и наемников. Потери ВСУ на купянском направлении составили около 40 человек за сутки, а на южнодонецком и запорожском направлениях - порядка 30 бойцов.

В Минобороны рассказали, что российские средства ПВО за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили три украинских беспилотника.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил уйти со своего поста, чтобы отправиться на спецоперацию.

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ФОТО: скриншот видео
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