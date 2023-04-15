Минобороны РФ сообщило об отступлении ВСУ в Артемовске

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении на донецком направлении более 315 украинских военнослужащих и наемников. Потери ВСУ на купянском направлении составили около 40 человек за сутки, а на южнодонецком и запорожском направлениях - порядка 30 бойцов.

В Минобороны рассказали, что российские средства ПВО за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили три украинских беспилотника.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил уйти со своего поста, чтобы отправиться на спецоперацию.

