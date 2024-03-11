ВС РФ уничтожили сотрудников ССО Украины в Одесской области
Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли ракетный удар в Одесской области и уничтожили сотрудников Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены были сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594», - заявил собеседник агентства.
Также под ударом оказались операторы беспилотных катеров, отметил источник.
Минобороны России 6 марта сообщило об ударе высокоточным оружием по ангару с безэкипажными катерами в Одессе. В ведомстве заявили о поражении цели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru