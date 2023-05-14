ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»
Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской группировки «Херсон» в районе города Николаев. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, за сутки уничтожено 20 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей и артиллерийская установка «Гвоздика». Также российские войска поразили радиолокационную станцию AN/TPQ-36.
Два полковника ВС РФ погибли при отражении атак ВСУ в районе населенного пункта Красное в Донецкой республике, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе боя военнослужащие уничтожили три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля противника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru