ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»

Российская армия уничтожила склад боеприпасов украинской группировки «Херсон» в районе города Николаев. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в районе Артемовска

По его словам, за сутки уничтожено 20 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей и артиллерийская установка «Гвоздика». Также российские войска поразили радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

Два полковника ВС РФ погибли при отражении атак ВСУ в районе населенного пункта Красное в Донецкой республике, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе боя военнослужащие уничтожили три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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