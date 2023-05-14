ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»

По его словам, за сутки уничтожено 20 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей и артиллерийская установка «Гвоздика». Также российские войска поразили радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

Два полковника ВС РФ погибли при отражении атак ВСУ в районе населенного пункта Красное в Донецкой республике, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе боя военнослужащие уничтожили три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля противника, передает «Радиоточка НСН».

