Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в районе Артемовска
Российские силы отразили все атаки ВСУ в районе Артемовска (Бахмут), заявили в Министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.
Штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжили бои за овладение западными кварталами Артемовска, говорится в сообщении.
Севернее и южнее Артемовска ВСУ пытались прорвать оборону российских сил. Все атаки отражены, подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что мужество и героизм проявили бойцы мотострелковых подразделений.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что для полного освобождения Артемовска осталось занять 20 зданий на западе города, передает «Радиоточка НСН».
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