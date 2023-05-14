Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в районе Артемовска

Российские силы отразили все атаки ВСУ в районе Артемовска (Бахмут), заявили в Министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

Житель Артемовска рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного дома

Штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжили бои за овладение западными кварталами Артемовска, говорится в сообщении.

Севернее и южнее Артемовска ВСУ пытались прорвать оборону российских сил. Все атаки отражены, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что мужество и героизм проявили бойцы мотострелковых подразделений.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что для полного освобождения Артемовска осталось занять 20 зданий на западе города, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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