Минобороны заявило о ликвидации трех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Три украинских безэкипажных катера были обнаружены в северной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Развожаев: Черноморский флот отбивает возможную атаку ВСУ

По данным ведомства, около 04:00 мск во вторник технические средства наблюдения нашли безэкипажные суда ВМС Украины. Противодиверсионные ракетно-бомбовые комплексы нанесли огневое поражение по району обнаружения катеров, отмечает телеканал «360».

«На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий», — добавили в Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражал возможную атаку подводных диверсионных сил и средств Украины, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУЧерное МореМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры