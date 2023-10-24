Минобороны заявило о ликвидации трех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Три украинских безэкипажных катера были обнаружены в северной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, около 04:00 мск во вторник технические средства наблюдения нашли безэкипажные суда ВМС Украины. Противодиверсионные ракетно-бомбовые комплексы нанесли огневое поражение по району обнаружения катеров, отмечает телеканал «360».
«На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий», — добавили в Минобороны.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражал возможную атаку подводных диверсионных сил и средств Украины, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru