Минобороны заявило об уничтожении дрона самолетного типа над Брянской областью
31 августа 202311:12
Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«31 августа т.г. около 10.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.
Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что жители региона сообщили в экстренные службы о подозрительных летательных аппаратах над Брянском, в результате над городом сбили три беспилотника самолетного типа, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru