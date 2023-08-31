Минобороны заявило об уничтожении дрона самолетного типа над Брянской областью

Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Богомаз: Благодаря бдительным гражданам над Брянском сбили три беспилотника

«31 августа т.г. около 10.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.

Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что жители региона сообщили в экстренные службы о подозрительных летательных аппаратах над Брянском, в результате над городом сбили три беспилотника самолетного типа, пишет RT.

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