ВС РФ уничтожили бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 ВСУ за сутки

В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении двух безэкипажных катеров в Черном море и двух пусковых установок и транспортно-заряжающей машины РСЗО HIMARS.

Кроме того, за сутки были уничтожены пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D ЗРК IRIS-T.



В Минобороны России также сообщили, что с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской АЭС.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области полностью подконтрольна российским военным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

