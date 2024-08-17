ВС РФ уничтожили бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 ВСУ за сутки

Российские военные уничтожили бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении двух безэкипажных катеров в Черном море и двух пусковых установок и транспортно-заряжающей машины РСЗО HIMARS.

Кроме того, за сутки были уничтожены пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D ЗРК IRIS-T.

В Минобороны России также сообщили, что с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской АЭС.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области полностью подконтрольна российским военным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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