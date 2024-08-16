Алаудинов назвал обстановку в Курской области подконтрольной российским военным
Обстановка в Курской области полностью подконтрольная российским военным, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, сообщает Газета.Ru.
По его словам, сейчас идет упорная работа по ликвидации украинских формирований.
«За вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», — отметил командир спецназа «Ахмат».
Он также рассказал, что цель ВСУ в Курской области пробиться в глубь российского региона, однако их план провалился благодаря действиям российских военных.
Ранее Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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