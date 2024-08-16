Алаудинов назвал обстановку в Курской области подконтрольной российским военным

По его словам, сейчас идет упорная работа по ликвидации украинских формирований.

«За вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», — отметил командир спецназа «Ахмат».

Он также рассказал, что цель ВСУ в Курской области пробиться в глубь российского региона, однако их план провалился благодаря действиям российских военных.

Ранее Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

