ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Полтавской области
Российские силы нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
По информации ведомства, авиационная техника украинской армии уничтожена на стоянках.
Также за минувшие сутки силы противовоздушной обороны перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет «Storm Shadow» и «Нептун». Уничтожено 17 беспилотников ВСУ в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области.
Минобороны в ночь на воскресенье сообщило о повреждении корабля в Керчи в результате удара ВСУ. Крылатая ракета попала в судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru