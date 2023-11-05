ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Полтавской области

По информации ведомства, авиационная техника украинской армии уничтожена на стоянках.

Также за минувшие сутки силы противовоздушной обороны перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет «Storm Shadow» и «Нептун». Уничтожено 17 беспилотников ВСУ в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области.

Минобороны в ночь на воскресенье сообщило о повреждении корабля в Керчи в результате удара ВСУ. Крылатая ракета попала в судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы, передает «Радиоточка НСН».

