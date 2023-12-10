ВС РФ ударили по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ

Российская армия нанесла удар по месту сбора командиров тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

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Удар наносился армейской авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией, уточнили в ведомстве. Цель достигнута. Также поражено хранилище топлива и украинской бронетехники.

Кроме того, уничтожена живая сила и техника ВСУ в 128 районах, отметило Минобороны.

В интервью изданиею Interia генерал Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий считает, что ВС РФ перешли к полному уничтожению украинских войск. Офицер выразил уверенность, что Киев не в состоянии одержать победу в противостоянии с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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