Удар наносился армейской авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией, уточнили в ведомстве. Цель достигнута. Также поражено хранилище топлива и украинской бронетехники.

Кроме того, уничтожена живая сила и техника ВСУ в 128 районах, отметило Минобороны.

В интервью изданиею Interia генерал Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий считает, что ВС РФ перешли к полному уничтожению украинских войск. Офицер выразил уверенность, что Киев не в состоянии одержать победу в противостоянии с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

