ВС РФ ударили по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ
Российская армия нанесла удар по месту сбора командиров тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Удар наносился армейской авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией, уточнили в ведомстве. Цель достигнута. Также поражено хранилище топлива и украинской бронетехники.
Кроме того, уничтожена живая сила и техника ВСУ в 128 районах, отметило Минобороны.
В интервью изданиею Interia генерал Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий считает, что ВС РФ перешли к полному уничтожению украинских войск. Офицер выразил уверенность, что Киев не в состоянии одержать победу в противостоянии с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Баскетболиста «Зенита» Карасева унесли на носилках во время матча с ЦСКА
- СМИ: ФНС арестовала счета компании Никиты Михалкова
- ВС РФ ударили по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ
- Путин на следующей неделе встретится с судьями Конституционного суда
- «Без вины виноватые»? Суд рассматривает дела задержанных после стрельбы в брянской гимназии
- «Фобос»: высота сугробов в Москве побьет рекорд 104-летней давности
- Путин заявил об отсутствии у Украины будущего
- Росздравнадзор не зафиксировал серьезного подорожания сосудосуживающих препаратов
- Суд отправил под домашний арест замдиректора брянской гимназии
- Новая вакцина: Миздрав готовится выдать разрешение препарату от COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru