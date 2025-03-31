ВС РФ поразили цеха производства и склады боеприпасов ВСУ

ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, цеха производства, места запуска БПЛА, склады боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.

ВСУ применили более 60 боеприпасов при обстреле Белгородской области за сутки

Из сводки Минобороны РФ также следует, что средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа.

Потери ВСУ за последние сутки составили около 1175 военнослужащих.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла два удара по энергообъектам в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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