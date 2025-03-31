ВСУ применили более 60 боеприпасов при обстреле Белгородской области за сутки
Вооруженные силы Украины выпустили 63 боеприпаса и применили 25 беспилотных летательных аппаратов для ударов по семи районам Белгородской области за последние сутки. Такую статистику привел губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, при обстрелах ранен один человек.
Пострадавший занимает должность секретаря совета безопасности в селе Ивановская Лисица Грайворонского муниципального округа. Всего там было обстреляно шест населенных пунктов. В Ивановской Лисице также огнем уничтожены гараж и автомобиль. Повреждения получили многоквартирный дом, четыре частных дома, автобус, два социальных и коммерческий объекты.
Больше всего снарядов было выпущено за 24 часа по населенным пунктам Краснояружского района – 46, также ВСУ использовали пять дронов. По предварительным данным, разрушен ангар на территории фермерского хозяйства, повреждены соседние постройки и два трактора.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по селу Березовка Борисовского района были применены два беспилотника, там повреждения получили два частных домовладения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru