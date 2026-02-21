ВС РФ поразили пусковые установки «Фламинго» и уничтожили машину РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили «Фламинго», сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны: ВС РФ освободили Карповку в ДНР

Помимо всего прочего, российские военнослужащие нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.

Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Ранее в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаМинобороны РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры