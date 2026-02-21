ВС РФ поразили пусковые установки «Фламинго» и уничтожили машину РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили «Фламинго», сообщили в российском оборонном ведомстве.
Помимо всего прочего, российские военнослужащие нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.
Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Ранее в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии
- Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель
- Сборы «Сказки о царе Салтане» Андреасяна превысили 1 млрд рублей
- СМИ: ВСУ атаковали Удмуртию беспилотниками с западной взрывчаткой
- Напавший с ножом на губернатора Мурманской области погиб на СВО
- Российский лыжник Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде
- Автомобиль наполовину провалился под лед Байкала
- ISU не допустил российских фигуристов к чемпионату мира в Праге
- Словакия пригрозила Украине 23 февраля приостановить поставки электроэнергии
- ВС РФ поразили пусковые установки «Фламинго» и уничтожили машину РСЗО HIMARS