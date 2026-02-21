ВС РФ поразили пусковые установки «Фламинго» и уничтожили машину РСЗО HIMARS

Власти Татарстана сообщили об отражении массированной воздушной атаки Вашингтон поддержал отмену бойкота россиян на Паралимпиаде Осужденный за нападение с ножом на губернатора Чибиса погиб на СВО Осужденный певец Шарлот вошел в музыкальный коллектив колонии «Сказка о царе Салтане» Андреасяна за девять дней проката собрала 1 млрд рублей