ВС РФ поразили пункт управления 100-й бригады теробороны в ДНР
Российские военные уничтожили пункт управления 100-й бригады теробороны в районе Торского в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении. Потери украинской стороны составили порядка 50 человек. Кроме того, на купянском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.
Российские бойцы также разгромили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области. На донецком направлении ВС РФ отразили шесть атак ВСУ, в результате чего потери противника составили порядка 225 военнослужащих.
Ранее спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что целью атак дронов на башни «Москва-Сити» было оказание психологического давления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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