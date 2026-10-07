Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили ученые из Франции и Японии

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 года стали Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по физике в 2026 году получил бельгийский учёный Хальсен

Уточняется, что учёные получили награду «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе».

«Благодаря Кагану и Соаи мы теперь знаем, как может возникать гомохиральность. Их открытия сыграли решающую роль для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов», - говорится в сообщении.

В 2025 году Нобелевскую премию по химии присудили разработчикам металлорганических каркасов Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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