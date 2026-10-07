Коммунальщики сейчас прагматично не дают максимальный нагрев для батарей в домах, так как кое-где износ коммунальных сетей уже критический, и если включить отопление на полную мощность, то просто произойдёт авария. Об этом НСН рассказал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Жители десятков российских городов жалуются на низкую температуру в квартирах, несмотря на старт отопительного сезона, пишут «Известия». Так, в домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омска и Красноярского края радиаторы отопления остаются холодными. Одна из причин такой ситуации — высокий износ коммунальной инфраструктуры: в среднем по стране он превышает 40%, а в некоторых субъектах достигает 70–80%. Также люди жалуются и на перебои с горячей водой. Крохин раскрыл, что ситуация действительно плачевная.

«Думаю, в каких-то населенных пунктах износ может достигать и 90%. В Москве есть дом, где на трубах стоит клеймо 1932 года. То есть дом пользуется трубами с канализацией и водоснабжением, которым 90 лет. Проблема в том, что правительство и Минстрой на протяжении десятилетий, еще с программы «Стратегия развития до 2020 года», занимались показухой. Счетная палата еще в 2024 году отметила в своем отчете, что официальные темпы обновления сегодня от 0,9% до 1,9% в год, притом, что износ у нас от 3 до 5% в год. Соответственно, за эти десятилетия накапливается износ, и это ведет к аварийности. И то, что люди жалуются на низкую температуру, означает, что тепловики прагматично не дают достаточной температуры и давления, потому что это порвет трубы», — рассказал он.