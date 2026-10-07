Или холод, или авария: Россиянам раскрыли, почему они мерзнут в своих домах
Константин Крохин заявил НСН, что в регионах и даже в Москве еще работают трубы возрастом 90 лет, поэтому россияне еще долго будут мерзнуть, несмотря на отопительный сезон.
Коммунальщики сейчас прагматично не дают максимальный нагрев для батарей в домах, так как кое-где износ коммунальных сетей уже критический, и если включить отопление на полную мощность, то просто произойдёт авария. Об этом НСН рассказал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
Жители десятков российских городов жалуются на низкую температуру в квартирах, несмотря на старт отопительного сезона, пишут «Известия». Так, в домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омска и Красноярского края радиаторы отопления остаются холодными. Одна из причин такой ситуации — высокий износ коммунальной инфраструктуры: в среднем по стране он превышает 40%, а в некоторых субъектах достигает 70–80%. Также люди жалуются и на перебои с горячей водой. Крохин раскрыл, что ситуация действительно плачевная.
«Думаю, в каких-то населенных пунктах износ может достигать и 90%. В Москве есть дом, где на трубах стоит клеймо 1932 года. То есть дом пользуется трубами с канализацией и водоснабжением, которым 90 лет. Проблема в том, что правительство и Минстрой на протяжении десятилетий, еще с программы «Стратегия развития до 2020 года», занимались показухой. Счетная палата еще в 2024 году отметила в своем отчете, что официальные темпы обновления сегодня от 0,9% до 1,9% в год, притом, что износ у нас от 3 до 5% в год. Соответственно, за эти десятилетия накапливается износ, и это ведет к аварийности. И то, что люди жалуются на низкую температуру, означает, что тепловики прагматично не дают достаточной температуры и давления, потому что это порвет трубы», — рассказал он.
Собеседник НСН объяснил, что если котельная предназначена на обогрев пятиэтажного дома, то когда на его месте строят новую двадцатиэтажку, мощностей просто не хватает.
«Что такое низкая температура в квартирах? Это значит, что до определенных этажей не доходит тепло, потому что как в Подмосковье на старые сети для пятиэтажного жилого фонда построили 20-этажки, а это значит, что туда нужно давать больше 10 атмосфер, чтобы поднять тепло на 20-ый этаж. А на пятиэтажку было достаточно 4-5 атмосфер. И правильно тепловики делают, что не дают. Потому что если они дадут, то будет Электросталь зимы 2024-2025 года, когда просто все порвется и заморозится. Если эта зима действительно будет крепкой, то нас ждут и аварии, и катастрофы. Потому что никакая труба по горячей воде не может работать больше 30 лет, по холодной — больше 40 лет. Речь идет о подводящих магистральных трубах», — отметил он.
Также Крохин раскритиковал и повышение тарифов, которое, по его словам, прикрывают износом коммунальных сетей.
«Мы уже пришли к 90-ым, у нас уже повышение тарифов на 20-25%. Удмуртия — 37%. На фоне того, что все развалится, очень хорошо пропихивать эти тарифные решения. Пока отраслью руководят безответственные люди, пока отрасль не имеет своего ведомства — нас ничего хорошего не ждет», — подытожил он.
Ранее Крохин в пресс-центре НСН рассказал, как нужно менять систему ЖКХ в России и почему у государства никогда не будет денег на модернизацию коммунальных сетей.
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