Усиление НАТО: Создание аналога Starlink подарит Турции независимость от США
Иван Моисеев заявил НСН, что независимость от США диктуется еще и чисто военными соображениями.
Создание аналога Starlink подарит Турции большую независимость от США, России любое усиление стран НАТО невыгодно, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Турция намерена создать низкоорбитальную космическую группировку Astralink в качестве национального аналога американской системы связи Starlink. Первый из 198 ее спутников планируется запустить в течение двух лет, сообщил гендиректор компании турецкого ВПК Aselsan Ахмет Акйкол на проходящем в Анталье Международном астронавтическом конгрессе. Моисеев оценил перспективы этого проекта.
«Надо понимать, что 198 спутников – это не 12 тысяч аппаратов Starlink. Шансы вполне есть, но это не что-то чрезвычайное, есть и другие группировки такого же масштаба и назначения, например, в Англии, Китае. При этом Турция не очень сильна в космонавтике, а это достаточно сложная программа, просто больше времени потребуется. У Турции нет своей ракеты-носителя, они могут воспользоваться ракетой Маска Falcon или европейскими», — отметил он.
По его словам, это в целом усиление НАТО, но в большей степени – именно Турции, которая будет принимать стратегические решения.
«Это усиление одной страны НАТО, в какой-то степени это независимость от США. Эта независимость диктуется еще и чисто военными соображениями, чтобы быстрее все доходило – не через инстанции в других странах. Конечно, это прямое усиление НАТО, нам это не так приятно, потому с Турцией мы фактически соседи. Если создается национальная группировка на национальные деньги, она участвует в учениях и планах НАТО, но все стратегические решения будет принимать Турция. Дружественные страны Турции – это Пакистан, Азербайджан», — заключил собеседник НСН.
Российский аналог системы Starlink разрабатывается под названием «Рассвет» компанией «Бюро 1440» ( входит в «ИКС Холдинг»). Проект нацелен на создание глобальной низкоорбитальной спутниковой системы для предоставления широкополосного доступа в интернет.
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