«Надо понимать, что 198 спутников – это не 12 тысяч аппаратов Starlink. Шансы вполне есть, но это не что-то чрезвычайное, есть и другие группировки такого же масштаба и назначения, например, в Англии, Китае. При этом Турция не очень сильна в космонавтике, а это достаточно сложная программа, просто больше времени потребуется. У Турции нет своей ракеты-носителя, они могут воспользоваться ракетой Маска Falcon или европейскими», — отметил он.

По его словам, это в целом усиление НАТО, но в большей степени – именно Турции, которая будет принимать стратегические решения.

«Это усиление одной страны НАТО, в какой-то степени это независимость от США. Эта независимость диктуется еще и чисто военными соображениями, чтобы быстрее все доходило – не через инстанции в других странах. Конечно, это прямое усиление НАТО, нам это не так приятно, потому с Турцией мы фактически соседи. Если создается национальная группировка на национальные деньги, она участвует в учениях и планах НАТО, но все стратегические решения будет принимать Турция. Дружественные страны Турции – это Пакистан, Азербайджан», — заключил собеседник НСН.

Российский аналог системы Starlink разрабатывается под названием «Рассвет» компанией «Бюро 1440» ( входит в «ИКС Холдинг»). Проект нацелен на создание глобальной низкоорбитальной спутниковой системы для предоставления широкополосного доступа в интернет.

