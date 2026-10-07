ВОЗ: Более 170 млн детей и подростков страдают ожирением

«В 2024 году ожирением страдали 170 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, в том числе 70 миллионов детей... от 5 до 9 лет и 100 миллионов подростков в возрасте от 10 до 19 лет», - отметили в ВОЗ.

Распространенность ожирения в этой возрастной группе выросла в четыре раза с 1990 года - с 2 до 8 процентов.

Организация впервые выпустила рекомендации по лечению детей и подростков с ожирением. Эксперты советуют физическую активность, здоровую диету, поведенческие вмешательства и не рекомендуют фармакологическое лечение, бариатрические операции или использование устройств для снижения веса у детей 0-9 лет.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила НСН, что в настоящее время стремительно растет уровень подросткового ожирения, каждый второй школьник имеет избыточный вес.

