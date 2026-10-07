Эксперт рассказал, как спутники «Рассвет» помогут России на Украине
Спутниковая группировка «Рассвет» позволит существенно расширить возможности Вооруженных сил России в рамках специальной военной операции с точки зрения высокоточных ударов по Украине. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, Россия наращивает возможности, чтобы СВО завершилась на условиях тех принципов, которые сформулировал президент РФ Владимир Путин.
«Спутниковая группировка «Рассвет» — это обеспечение высокоточного применения беспилотных летательных аппаратов по территории противника с целью максимального ослабления и уничтожения промышленной опоры, инфраструктуры [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул Коротченко.
По его словам, группировка дает российской армии новое качество в нанесении ударов по ряду важных украинских объектов. Речь идет о максимизации поражающего эффекта от атак по военной и коммуникационной инфраструктуре противника.
Ранее глава «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков заявил, что компания «Бюро 1440» работает над созданием группировки «Рассвет» по графику и даже с опережением, а все технологические риски «управляемы и предсказуемы».
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