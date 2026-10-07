Эксперт рассказал, как спутники «Рассвет» помогут России на Украине

Спутниковая группировка «Рассвет» позволит существенно расширить возможности Вооруженных сил России в рамках специальной военной операции с точки зрения высокоточных ударов по Украине. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, Россия наращивает возможности, чтобы СВО завершилась на условиях тех принципов, которые сформулировал президент РФ Владимир Путин.