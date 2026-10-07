Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа быстро согласуют
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава Белого дома ранее сообщил журналистам, что планирует созвониться с Путиным «в ближайшее время».
«Если с американской стороны будет такая инициатива, я не сомневаюсь, разговор будет оперативно согласован», — указал представитель Кремля.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор в начале сентября, после визита в Москву спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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