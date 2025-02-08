ВС РФ поразили объекты газонефтяной отрасли и инфраструктуру военных аэродромов
8 февраля 202513:59
Российские военные поразили объекты газонефтяной отрасли, инфраструктуру военных аэродромов, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, были поражены склады хранения и места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники противника в 152-х районах.
Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 93 дрона самолетного типа.
Ранее стало известно, что более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru