ВС РФ поразили объекты газонефтяной отрасли и инфраструктуру военных аэродромов

Российские военные поразили объекты газонефтяной отрасли, инфраструктуру военных аэродромов, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: Российские войска полностью освободили Дзержинск (Торецк)

Кроме того, были поражены склады хранения и места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники противника в 152-х районах.

Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 93 дрона самолетного типа.

Ранее стало известно, что более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры