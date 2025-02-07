Минобороны: Российские войска полностью освободили Дзержинск (Торецк)
7 февраля 202516:28
Вооруженные силы России полностью освободили город Дзержинск (украинское название — Торецк, ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что населенный пункт был освобожден усилиями добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», а также подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии.
Ранее российская армия освободила населенные пункты Крымское, Дружба и Барановка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru