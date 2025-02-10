ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны РФ отметили, что украинская сторона за сутки потеряла около 1,1 тысячи военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Кроме того, за сутки ВС РФ уничтожили 11 единиц бронетехники, в том числе два танка, а также пять складов боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник самолетного типа, авиабомбу HAMMER, три снаряда HIMARS и снаряд РСЗО «Ураган».

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 380 военнослужащих, сообщает Минобороны России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
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