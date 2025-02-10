В районах действий группировок «Восток», «Запад» и «Южная» потери ВСУ составили в общей сложности около 500 военных, два танка, три бронетранспортёра, несколько боевых автомобилей и орудий полевой артиллерии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны РФ также отчиталось о нанесении поражения подразделениям ВСУ группировкой войск «Север» на харьковском направлении и группировки «Днепр» - в Херсонской и Запорожской областях.

