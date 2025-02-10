Минобороны РФ сообщило о вклинивании группировки «Центр» вглубь обороны ВСУ
Подразделения российской группировки «Центр» за последние сутки в ходе боевых действий на территории ДНР вклинились вглубь обороны Вооруженных сил Украины. Поражение нанесен 12 бригадам ВСУ в районах 10 населённых пунктов, сообщило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, группировки «Восток», «Запад» и «Южная» за 9 февраля добились улучшения своих позиций. В районе действия группировки «Центр» ВСУ потеряли более 520 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.
В районах действий группировок «Восток», «Запад» и «Южная» потери ВСУ составили в общей сложности около 500 военных, два танка, три бронетранспортёра, несколько боевых автомобилей и орудий полевой артиллерии.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны РФ также отчиталось о нанесении поражения подразделениям ВСУ группировкой войск «Север» на харьковском направлении и группировки «Днепр» - в Херсонской и Запорожской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru