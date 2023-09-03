ВС РФ отразили шесть атак бригад ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, российские силы отражали атаки противника в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка, Дубово-Василевка и Зализнянское в Донецкой республике. В районе Старомихайловки отбиты попытки наступления сил 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ

Уничтожено около 250 украинских бойцов. Противник потерял самоходную артиллерийскую установку польского производства, бронированные машины и другую технику.

Как сообщает «Радиоточка НСН», ВС РФ в субботу уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой в ДНР.

