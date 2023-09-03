ВС РФ отразили шесть атак бригад ВСУ на донецком направлении
Российские силы отбили шесть атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, российские силы отражали атаки противника в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка, Дубово-Василевка и Зализнянское в Донецкой республике. В районе Старомихайловки отбиты попытки наступления сил 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ
Уничтожено около 250 украинских бойцов. Противник потерял самоходную артиллерийскую установку польского производства, бронированные машины и другую технику.
Как сообщает «Радиоточка НСН», ВС РФ в субботу уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-премьер Финляндии призвал надавить на РФ и Украину ради переговоров
- Россия не стала ждать. Названы цели ударов по Одессе
- Пляжи в центре Сочи закрыли для купания
- ВС РФ отразили шесть атак бригад ВСУ на донецком направлении
- Премьер Франции анонсировала запрет одноразовых электронных сигарет
- Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника
- «Исключить слухи». Расследование крушения самолета Пригожина должно снять вопросы
- Депутат Гурулев исключил новую волну мобилизации в ближайшее время
- ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ под Одессой
- Два батальона ВСУ в Харькове госпитализировали из-за вспышки легионеллеза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru