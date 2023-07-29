ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в Запорожской области

Путин: РФ отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе Украины для заключения окончательного договора Голубев: пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты Москалькова: обратила внимание Верховного комиссара ООН на факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ СМИ: 37 человек отравились в рабочей столовой «Союзснаб» в Красногорске Команда Гарика Сукачева сообщила о его госпитализации