ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в Запорожской области
Украинская сторона пыталась атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, в результате неудачной попытки атаки ВСУ понесли значительные потери. Балицкий уточнил, что российские военные отбросили противника назад.
По мнению врио губернатора Запорожской области, Украина рассчитывает занять позиции в Старомайорском ради преимущества для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины начали распадаться под ударами российских сил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru