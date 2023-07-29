ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в Запорожской области

Украинская сторона пыталась атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.

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По его словам, в результате неудачной попытки атаки ВСУ понесли значительные потери. Балицкий уточнил, что российские военные отбросили противника назад.

По мнению врио губернатора Запорожской области, Украина рассчитывает занять позиции в Старомайорском ради преимущества для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины начали распадаться под ударами российских сил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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