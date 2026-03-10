Песков: Вопрос территорий - не единственный в урегулировании на Украине

Территориальный вопрос - не единственный, который необходимо решить в процессе урегулирования на Украине. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной

По его словам, вопрос территорий действительно относится к категории основных, однако есть и другие.

«Есть ещё множество разных нюансов», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в продолжении переговоров по Украине заинтересованы все стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

