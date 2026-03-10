СМИ: Автопроизводители из Азии начали переговоры о закупке алюминия у России
Автопроизводители из Японии и Южной Кореи инициировали переговоры о закупке алюминия у российской компании «Русал». Об этом пишет Bloomberg.
Источники агентства сообщают, что причиной такого решения стали логистические сбои из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Собеседники Bloomberg также утверждают, переговоры о закупке основных литейных сплавов ведутся уже около недели и в ближайшее время могут быть заключены некоторые сделки.
Ранее исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко заявил, что сотрудничество России и США в алюминиевой отрасли пошло бы на пользу отношениям между странами, пишут «Известия».
