СМИ: Автопроизводители из Азии начали переговоры о закупке алюминия у России

Автопроизводители из Японии и Южной Кореи инициировали переговоры о закупке алюминия у российской компании «Русал». Об этом пишет Bloomberg.

«От угля до лития»: В России назвали убыточные добывающие отрасли

Источники агентства сообщают, что причиной такого решения стали логистические сбои из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Собеседники Bloomberg также утверждают, переговоры о закупке основных литейных сплавов ведутся уже около недели и в ближайшее время могут быть заключены некоторые сделки.

Ранее исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко заявил, что сотрудничество России и США в алюминиевой отрасли пошло бы на пользу отношениям между странами, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
ТЕГИ:Южная КореяЯпонияАвтопромРусал

Горячие новости

Все новости

партнеры