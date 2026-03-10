В России анонсировали испытания российского дрона-аналога Starlink
Весной 2026 года планируется провести испытания аналога Starlink - прототипа стратосферного БПЛА «Аргус». Об этом заявили в АНО «Центр беспилотных систем и технологий».
Как пишет RT, речь идёт о разработке компании Stratolink. Отмечается, что испытания «Аргуса» необходимы для проверки аэродинамической компоновки и прочих инженерных решений.
«Ожидается, что беспилотник... будет нести полезную нагрузку 40 кг - этого должно хватить для оптической разведки, обеспечения ретрансляции, раздачи интернета 4G или 5G», - говорится в сообщении.
Ранее ветеран связи ВС РФ Павел Сергеев заявил, что ключевым вызовом для подобных «Аргусу» систем остаются сложные гидрометеорологические условия в стратосфере, пишут «Известия».
