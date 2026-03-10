Россиянам посоветовали изменить рацион для повышения настроения весной

Он указал, что ранней весной запасы витамина D в организме снижаются до минимума, поэтому следует добавить в рацион жирную рыбу, так как в ней содержатся «необходимые для стабильной работы организма микроэлементы».

«Тёмный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавят бодрости», — отметил эксперт.

Долгушин добавил, что также важно нормализовать режим сна, что позволит нервной системе лучше восстанавливаться.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что весной даже вполне здоровые люди могут испытывать проблемы с психикой и вести себя неадекватно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

