Россиянам посоветовали изменить рацион для повышения настроения весной
Изменение рациона позволит справиться с весенней хандрой и улучшить настроение. Об этом NEWS.ru заявил эндокринолог Григорий Долгушин.
Он указал, что ранней весной запасы витамина D в организме снижаются до минимума, поэтому следует добавить в рацион жирную рыбу, так как в ней содержатся «необходимые для стабильной работы организма микроэлементы».
«Тёмный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавят бодрости», — отметил эксперт.
Долгушин добавил, что также важно нормализовать режим сна, что позволит нервной системе лучше восстанавливаться.
Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что весной даже вполне здоровые люди могут испытывать проблемы с психикой и вести себя неадекватно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
