ВС РФ отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, все атаки были отражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате нанесенного огневого поражения российские военные уничтожили более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие на Украине в районе города Павлоград Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru